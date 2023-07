Atlanta United, el siguiente rival del Inter Miami de Messi en la Leagues Cup

El Inter Miami necesita de un empate ante el Atlanta United para asegurarse un puesto en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

Tras su asombro debut ante Cruz Azul, Lionel Messi podría estrenarse como titular con el Inter Miami en el choque del martes ante el Atlanta United, donde espera sellar su boleto a las eliminatorias de la nueva Leagues Cup.

Con un espectacular gol de Messi en la última jugada, el Inter venció 2-1 a Cruz Azul y lidera el grupo Sur 3 de la nueva Leagues Cup, el torneo que reúne durante un mes a los 47 equipos de la MLS (Estados Unidos y Canadá) y la liga mexicana.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 23, 2023