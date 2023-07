Rubio Rubín supera su lesión y anota en la Leagues Cup

El futbolista guatemalteco ingresó en el segundo tiempo y no tardó mucho en marcar diferencia y hacerse presente en el marcador.

Este fin de semana, dio inicio la emocionante actividad de la Leagues Cup, un torneo que enfrenta a clubes de la MLS y Liga MX en una competición que otorga boletos para la prestigiosa Copa de Campeones de Concacaf. Entre las novedades más destacadas se encontraba el esperado debut de Lionel Messi con el Inter de Miami, pero también hubo un momento especial para los aficionados guatemaltecos con la anotación de Rubio Rubín, quien dejó en alto el nombre de su país en el torneo.

El delantero guatemalteco, Rubio Rubín, pudo sumar sus primeros minutos en el terreno de juego con el Real Salt Lake después de participar con la selección de Guatemala en la Copa Oro. Sin embargo, debido a una lesión, no había tenido la oportunidad de jugar en los partidos anteriores. Finalmente, su esperada participación se concretó en el encuentro contra el Seattle Sounders, donde logró demostrar su calidad y talento como delantero.

AND we did it being down a man pic.twitter.com/oKbL2EPkCs

— Real Salt Lake (@realsaltlake) July 23, 2023