Joan Laporta lamenta la cancelación del partido amistoso entre el Barça y la Juventus

"Es un golpe muy duro, sobre todo para los jugadores afectados, a quienes les deseo pronta recuperación", expresó Joan Laporta.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha lamentado la cancelación del partido amistoso entre su equipo y la Juventus, que estaba previsto para este sábado 23 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El partido fue cancelado debido a una gastroenteritis vírica que afectó a buena parte de la plantilla culé.

“Esta mañana nos hemos levantado con el infortunio de que buena parte de nuestra plantilla se ha levantado con una gastroenteritis vírica, que provoca vómitos y descomposición”, dijo Laporta en un video publicado por el FC Barcelona en sus redes sociales.

❝It’s a tough blow. I hope the players recover soon.❞

FC Barcelona president, @JoanLaportaFCB discusses the cancellation of Saturday’s game against Juventus in Santa Clara pic.twitter.com/KkmDWOawQj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023