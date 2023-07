La penúltima etapa del Tour de Francia corona a Jonas Vingegaard como campeón

A pesar de ganar la penúltima etapa, Jonas Vingegaard se aseguró ganar su segundo Tour de Francia.

Jonas Vingegaard (Jumbo) se aseguró este sábado su segundo título en el Tour de Francia. El danés fue tercero en la penúltima etapa, una dura jornada con seis puertos de montaña en la que ganó su máximo rival, el esloveno Tadej Pogacar (UAE).

A Pogacar solo le quedaba como consolación el objetivo de lograr una segunda victoria de etapa, tras haberse impuesto en la sexta, lo que consiguió venciendo en esta jornada de 133,5 km entre Belfort y Le Markstein, con dos últimos puertos de primera categoría.

Vingegaard logró la tercera plaza en esta etapa, en la que el austríaco Felix Gall (AG2r Citroen) fue segundo, en un grupo de cinco escapados, que completaron los hermanos Simon Yates (Jayco) y Adam Yates (UAE).

🎙️ Jonas Vingegaard 🇩🇰 "It's amazing to take my second victory in the Tour de France, I almost cannot believe it"

He "enjoyed everyday he had in the yellow jersey" and looks forward to another battle with Tadej "in the future". The interview with the 2023 💛 @MaillotjauneLCL,… pic.twitter.com/rYSVpY2XQa

— Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023