Gastroenteritis vírica obliga a suspender el Barcelona vs. Juventus

En una inesperada sorpresa para los aficionados al fútbol, el partido amistoso programado entre los prestigiosos clubes europeos, Barcelona y Juventus, que estaba previsto para disputarse hoy a las 20:30 horas en Estados Unidos, ha sido suspendido debido a un brote de gastroenteritis vírica que afecta a una parte importante de la plantilla blaugrana. La noticia fue confirmada por el club en un comunicado oficial, en el cual no se ha especificado si el encuentro se aplazará o si quedará definitivamente cancelado.

La cancelación del esperado partido amistoso ha causado conmoción entre los aficionados que esperaban con ansias ver en acción a las estrellas de ambos equipos. Sin embargo, la aparición repentina de una gastroenteritis vírica ha obligado a tomar medidas drásticas para salvaguardar la salud de los jugadores y demás miembros de los planteles.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023