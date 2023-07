Roban y agreden a Donnarumma y su esposa en París

Un grupo de cuatro personas ingresó al domicilio del futbolista italiano, ubicado en la avenida Montaigne, una de las zonas más exclusivas de la capital francesa.

El portero internacional italiano del París SG Gianluigi Donnarumma y su esposa sufrieron un asalto en su domicilio parisino en la madrugada del viernes, informó una fuente próxima a la investigación, confirmando una información del sitio Actu17.

Hacia las tres de la madrugada (01h00 GMT) un grupo de cuatro personas ingresó al domicilio del futbolista, ubicado en la avenida Montaigne, una de las zonas más exclusivas de la capital francesa.

La pareja, que tras el atraco fue hospitalizada, fue “atada” por “varios individuos” y amenazada con “un arma blanca”.Donnarumma resultó “ligeramente herido”, añadió la fuente sin dar más precisiones. Su esposa no sufrió heridas físicas.

Los autores lograron huir, aunque la policía francesa está investigando los hechos.

Según Actu17, fue el personal de un hotel cercano quien dio la alerta y la pareja se refugió en ese establecimiento después de deshacerse de las ataduras.

Un portavoz policial calculó en 500.000 euros el valor de los objetos robados, “relojes, joyas y marroquinería de lujo”, aunque una fuente cercana a la investigación consideró que “se está evaluando” el monto del botín.

Está previsto que Donnarumma viaje el sábado a Japón con el resto de compañeros del París SG para una gira por el país asiático. Antes, este mismo viernes, debería tomar parte en un partido amistoso de pretemporada contra Le Havre.

Varios jugadores del París SG han sufrido atracos similares en sus domicilios en los últimos años, aunque en general se producían en momentos en los que los futbolistas no estaban presentes.

Fue el caso de Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva y Angel Di Maria, Dani Alves, Eric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico o Mauro Icardi.

En enero, un tribunal condenó a dos hombres a penas de prisión firme por el atraco al domicilio de la familia del capitán brasileño del PSG Marquinhos ocurrido en marzo de 2021.

Un mes más tarde, otros dos individuos fueron condenados a tres y cuatro años de prisión firme por el asalto al domicilio del exjugador argentino Ángel Di María en marzo de 2021.

Understand Gianluigi Donnarumma will travel to Japan with PSG tomorrow, as planned.

Donnarumma and his wife were the victims of a violent burglary, during which they were both tied up.

They managed to take refuge in a hotel located not far from their home around 3:20am. pic.twitter.com/IBwBo8tjUC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023