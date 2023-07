Mundial Femenino arranca con victoria de Nueva Zelanda ante Noruega

Las jugadoras neozelandesas salieron visiblemente emocionadas y con lágrimas en los ojos después de obtener su primera victoria mundialista.

Nueva Zelanda alcanzó el jueves su primera victoria en un Mundial Femenino al derrotar en casa 1-0 a Noruega, un equipo considerado favorito en el grupo A del torneo.

Las “Football Ferns” neozelandesas vencieron con una anotación de la delantera Hanah Wilkenson al minuto 48 ante más de 40.000 aficionados que desafiaron el frío invernal (austral) para apoyar a su selección en el Eden Park de Auckland.

OUR FIRST EVER WIN AT A @FIFAWWC 🏆 #NZL #FIFAWWC pic.twitter.com/SzuejPySG3

El partido comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de un tiroteo el jueves en Auckland que dejó dos muertos, además del atacante. Nueva Zelanda dominó las acciones con un equipo de mucho empuje, alentado por su público, pero con dificultades para definir en el último cuarto del terreno.

Hannah Wilkinson, una delantera de velocidad y potencia, irrumpió al área noruega al minuto 44 y solo la intervención oportuna de la defensa Maren Mjelde impidió que abriera el marcador en la primera parte.

Pero solo tres minutos después de iniciado el segundo tiempo, la propia Wilkinson aprovechó un centro bajo de Jacqui Hand para poner el 1-0 en el marcador.

What a special, special #FIFAWWC night at @edenparknz for our #WhānauFerns 🌿🖤🤍

Después de la anotación, Noruega mostró pocos arrestos como para igualar las acciones, y más bien fue la neozelandesa Indiah-Paige Riley la que obligó a la portera nórdica Aurora Mikalsen a una intervención salvadora al minuto 60.

La mejor oportunidad de las noruegas fue un remate potente de la defensa Tuva Hansen que se estrelló en el travesaño al minuto 81.

Al cierre del partido las locales tuvieron la oportunidad de ampliar el marcador con un lanzamiento de penal, pero la volante Ria Percival pegó su disparo en el tubo.

Las jugadoras neozelandesas salieron visiblemente emocionadas y con lágrimas en los ojos después de obtener su primera victoria mundialista.

What a moment for @FIFAWWC co-hosts @NZ_Football! 🇳🇿

History is made as Hannah Wilkinson’s goal gives them their nation’s first ever World Cup victory – and it comes on home soil 👏 pic.twitter.com/2ZsXriJhYG

— FIFA (@FIFAcom) July 20, 2023