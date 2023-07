Leagues Cup: Lionel Messi listo para su debut en el partido de coleros

Esta pionera unión de dos ligas, para un torneo que se disputará íntegramente en Estados Unidos y Canadá hasta la final del 19 de agosto, adquirió atractivo global con la decisión de Messi de abandonar el futbol europeo y comenzar una nueva vida en Miami.

En su presentación del domingo, Messi emplazó a su nueva afición a reencontrarse el viernes para el partido ante Cruz Azul.

En ese duelo, que enfrentará a los últimos clasificados de la MLS y la Liga MX, se espera que tanto Messi como el mediocampista español Sergio Busquets, su excompañero en el Barcelona, jueguen sus primeros minutos con el Inter ya sea como titulares o partiendo desde el banquillo.

Tanto el técnico argentino Gerardo Martino como David Beckham, copropietario de la franquicia, advirtieron en los últimos días que Messi tendrá la última palabra sobre su presencia en el choque, cuyos boletos superan un precio de reventa de 18 mil dólares (Q141 mil 314).

“Puede que (Messi y Busquets) nos sorprendan, puede que empecemos a ganar todos los partidos, pero tenemos que ser pacientes”, dijo Beckham, que conoce bien el fútbol norteamericano desde su paso por el LA Galaxy.

All eyes on tomorrow 👀

Check out our Match Preview to find out what to expect in our @leaguescup match vs Cruz Azul Friday night at #DRVPNKStadium: https://t.co/CzxJC13YyC pic.twitter.com/RtqkFJ91ei

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 20, 2023