Guatemala asciende varios puestos en el ranquin FIFA

La Azul y Blanco ha dado un salto significativo en el ranquin FIFA, tras su destacada actuación en la reciente Copa Oro.

Publicidad

La Selección Nacional de Guatemala ha dado un salto significativo en el ranquin FIFA, tras su destacada actuación en la reciente Copa Oro. El 20 de julio, se publicaron los resultados actualizados, y Guatemala ha logrado escalar nueve posiciones, pasando del puesto 116 al 107. Este avance coloca al equipo a las puertas de volver a ingresar en el codiciado top-100, un logro que no se alcanza desde hace algún tiempo.

El ascenso en la clasificación no fue obra del azar, ya que Guatemala demostró un desempeño sobresaliente en la Copa Oro 2023. Sus esfuerzos se vieron recompensados con dos valiosos resultados en la fase de grupos.

¡CON ESA SENSACIÓN DE SABER QUE JUNTOS PODEMOS GUATE! ⚽️🇬🇹 ¡CON ESA SONRISA DE VERTE HERMANO CHAPÍN! 💙🇬🇹 Nos despedimos de Copa Oro 2023 en cuartos de final …. a pensar en @CNationsLeague y seguir trabajando equipo 💪⚽️🇬🇹 #VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/KQwnoeQKlu — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) July 9, 2023

Copa Oro, la gran vitrina de Guatemala

El primer triunfo llegó en el enfrentamiento contra Cuba, donde Guatemala se impuso con un marcador favorable. Posteriormente, lograron un empate frente a Canadá, una selección de gran renombre en la región. Estos resultados permitieron sumar una considerable cantidad de puntos en la clasificación.

Es importante mencionar que la victoria ante Guadalupe, aunque representó un éxito para Guatemala, no influyó en el ranquin FIFA, ya que dicha selección no está afiliada al organismo internacional. Sin embargo, esto no opacó el rendimiento del equipo guatemalteco, que demostró su capacidad para enfrentar y vencer a rivales de alto nivel.

Este avance en el ranquin FIFA es una muestra del trabajo arduo y la dedicación de los jugadores, el cuerpo técnico y todos los involucrados en el desarrollo del fútbol en Guatemala. No es un logro aislado, sino un paso importante en el camino hacia la consolidación de la selección en el ámbito internacional.

Con este impulso, Guatemala buscará seguir escalando posiciones en el ranquin FIFA, especialmente cuando tenga actividad en la próxima edición de la Liga de Naciones de Concacaf, que se avecina en septiembre. Esta competición será una nueva oportunidad para demostrar su valía y continuar avanzando hacia los puestos más altos del ranking.

Publicidad