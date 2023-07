Arsenal se impone ante el combinado de Estrellas de la MLS

Con esta victoria, el Arsenal mantiene su invicto contra las Estrellas de la MLS, ya que en su enfrentamiento previo en 2016 también se impusieron por 2-1.

El Arsenal, uno de los clubes más emblemáticos de la Premier League, demostró su poderío al golear 5-0 a la selección de estrellas de la Major League Soccer (MLS) en un emocionante encuentro de pretemporada. El enfrentamiento se llevó a cabo en el Audi Field de Washington, ante una eufórica multitud de más de 2o mil espectadores, quienes disfrutaron de una exhibición futbolística de primer nivel.

Desde los primeros minutos del partido, el Arsenal mostró su agresividad y determinación por obtener una victoria contundente. Tan solo al minuto 5, el mediocampista brasileño Gabriel Jesús abrió el marcador con un potente remate desde fuera del área, aprovechando un rápido contraataque del equipo europeo. Este tanto marcó el inicio de una actuación impecable por parte del “Viejo Continente”.

