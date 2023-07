Real Madrid y Barcelona revelan sus convocados para la gira en Estados Unidos

El juego entre merengues y blaugranas el 29 de julio en Dallas, se presenta como el platillo fuerte de la gira que realizarán por Estados Unidos.

El Real Madrid y el Barcelona han revelado las listas de jugadores que participarán en sus respectivas giras de pretemporada por Estados Unidos durante las próximas dos semanas. Los aficionados de ambos clubes están ansiosos por ver a sus equipos en acción antes del inicio de la temporada y conocer las nuevas adiciones a sus plantillas.

Cabe resaltar, que ambos clubes se verán las caras el próximo 29 de julio en el AT&T Stadium en Dallas. Será el tercer clásico español que se dispute en el país norteamericano. Los dos anteriores los ganó el FC Barcelona.

90 minutes of brilliance.

🏆 @fcbarcelona vs. @realmadrid 🏆

Secure your tickets to the #SoccerChampionsTour through the link in bio. pic.twitter.com/qQIzIyDcrq

— Soccer Champions Tour (@TheSCTour) July 18, 2023