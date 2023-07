Harry Maguire deja de ser el capitán del Manchester United

Harry Maguire, en su momento, se impuso en la capitanía a Cristiano Ronaldo en su llamativo retorno al Manchester United.

Harry Maguire, defensor del Manchester United, recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de decepción al revelar que ha sido despojado del brazalete de capitán del equipo. Esta determinación llega tras un periodo en el que el rendimiento de Maguire ha disminuido, lo que ha resultado en su progresivo desplazamiento hacia el rol de suplente en la línea defensiva. Ahora, la zaga titular está liderada por Raphael Varane y Lisandro Martínez.

El mensaje de Maguire decía lo siguiente: “Después de las conversaciones con el entrenador hoy, me ha informado que cambiará de capitán. Me explicó sus razones y, aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dando todo cada vez que use la camiseta”.

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.

So I wanted to say a massive thank you to the… pic.twitter.com/TAOS0eisF1

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) July 16, 2023