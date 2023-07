¡Impacto inmediato! Méndez-Laing anota en su primer partido de pretemporada

Hace un par de días se incorporó a la pretemporada del Derby County y hoy ya marcó diferencia, el seleccionado guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing anotó en el empate (1-1) ante el Salford City.

El talentoso futbolista Nathaniel Méndez-Laing, de ascendencia inglesa y guatemalteca, ha dejado su huella en la pretemporada del Derby County apenas unos días después de unirse al equipo. En un amistoso disputado en la ciudad de Murcia, España, Méndez-Laing ingresó en el segundo tiempo y anotó el gol del empate (1-1) entre el Derby County y el Salford City.

El jugador recientemente culminó su participación en la Copa Oro con la Selección de Guatemala, donde demostró su calidad y se convirtió en un jugador diferencial para la plantilla guatemalteca. Durante el torneo, Méndez-Laing participó en cuatro juegos y contribuyó con dos asistencias, mostrando su habilidad para crear oportunidades de gol.

La anotación de Méndez-Laing en la pretemporada del Derby County es un claro indicio de su capacidad para marcar la diferencia en el campo. Su habilidad para encontrar el gol y su visión de juego lo convierten en un jugador importante para el equipo inglés en la próxima temporada.

La incorporación de Méndez-Laing al Derby County ha generado una gran expectativa entre los fanáticos y el cuerpo técnico. Su experiencia en el fútbol inglés y su desempeño destacado en la Copa Oro lo posicionan como un jugador de calidad para el equipo. El gol que anotó en el amistoso demuestra el impacto que tiene en su equipo y que tiene el potencial para marcar una diferencia significativa en el campo.

Minutes in the legs to wrap up a good week’s work in Spain! 🙌#DCFC pic.twitter.com/dcFNLXOaAB

— Derby County (@dcfcofficial) July 15, 2023