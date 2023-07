Markéta Vondroušová se consagra como campeona de Wimbledon

La tenista checa se impuso en dos sets (6-4, 6-4) a la tunecina Ons Jabeur para conquistar Wimbledon.

La tenista checa Marketa Vondrousova, número 42 del mundo, se coronó el sábado campeona de Wimbledon, aniquilando el sueño de la tunecina Ons Jabeur de convertirse en la primera mujer árabe y africana que gana el Grand Slam sobre hierba.

En un enfrentamiento entre dos jugadoras con estilos muy similares, que vio múltiples roturas de servicio por parte de ambas, la checa pareció soportar mejor la presión, imponiéndose por 6-4 y 6-4, en una hora y 20 minutos.

Vondrousova, de 24 años, que ya había disputado una final de Grand Slam en 2019 en París pero sin lograr vencer, solo había ganado dos partidos sobre hierba en su carrera antes de llegar este año a Wimbledon tras recuperarse de dos operaciones de muñeca.

“El tenis es una locura”, se exclamó visiblemente emocionada, recordando que “llevaba una escayola el año pasado por estas fechas”.

“Estas dos semanas han sido agotadoras, pero fue increíble y estoy tan orgullosa”, afirmó, dando las gracias a todo su equipo y a su marido por el apoyo para lograr esta victoria en la víspera de su primer aniversario de bodas.

“Ons, eres una inspiración para todas nosotras, espero que vas a ganar un día, eres una persona increíble y estás haciendo un trabajo increíble”, le dijo a su oponente.

Marketa’s magical moment 🏆

Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies’ singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023