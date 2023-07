Sancionan al Barcelona por irregularidades en el Fair Play financiero

Además del Barcelona, otros clubes como el Manchester United, Porto, Konyaspor o ŠK Slovan Bratislava también recibieron multas por infringir las normas del Fair Play Financiero.

La Cámara primera del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA ha impuesto una multa de 500 mil euros al FC Barcelona por incumplir las normas del Fair Play Financiero. La sanción se debe a que el club declaró erróneamente, en el ejercicio 2022, beneficios por enajenación de activos intangibles que no son considerados ingresos relevantes según la normativa.

La UEFA confirmó las decisiones de la cámara, tras evaluar el equilibrio financiero de los clubes en los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022. Además del Barcelona, otros clubes como el Manchester United, Oporto, Konyaspor o ŠK Slovan Bratislava también recibieron multas por infringir las normas del Fair Play Financiero. La cantidad de la multa varía en función de los límites superados por cada club.

