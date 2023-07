Messi recibe un guiño de la US Open Cup que no pasa desapercibido en redes

La competición, en la que el Inter Miami enfrentará al Cincinnati en semifinales, compartió una foto de Messi con el trofeo.

La llegada de Lionel Messi a Miami ha generado un gran revuelo y ha dado mucho de qué hablar. Con las expectativas puestas en su inminente presentación el próximo domingo, el argentino se ha vuelto viral tras una visita al supermercado que ha desencadenado una avalancha de memes. Estos memes han sido incluso utilizados por una competición en la que el Inter Miami continúa compitiendo.

Se trata de la U.S. Open Cup, torneo de Copa de Estados Unidos en el que el Inter Miami está en semifinales. A través de su cuenta de Twitter, la competición compartió la popular foto de Lionel Messi en el supermercado y en el carrito de la compra le colocó el trofeo del torneo, algo que desató muchas críticas.

El Meme no tuvo descripción por parte de la U.S. Open Cup, por lo que muchos usuarios comenzaron a deducir que se trataba de un guiño al argentino para levantar este trofeo. “Ciertamente no hay razón para dudar de la imparcialidad cuando los organizadores publican cosas como esta”, expresó uno de los usuarios de manera irónica.

Otro usuario argumentó que este tipo de publicaciones se prestan para malinterpretaciones, lo que no deja en buen papel a la U.S. Open Cup, previo al cruce del Inter Miami: “Todo lo que hace es alimentar la especulación de que el partido fue arreglado”.

El otro lado de la moneda

Al ser un meme, también hubo otro grupo de usuarios que se tomaron con humor la imagen compartida por la U.S. Open. La internacionalidad que cobrará el torneo con la presencia de Lionel Messi ya les ha hecho llegar la llamativa frase “anulo mufa”.

Aparten la fecha para la semifinal

El próximo 23 de agosto, el Inter Miami se verá las caras con el Cincinnati de Arquimides Ordoñez. El juego, con sede en el TQL Stadium, podría ya tener a Lionel Messi en los terrenos de juego, lo que sin duda pondrá toda la presión en el equipo rosa, que de perder dejaría escapar la gran oportunidad de levantar un título que tienen esta temporada.

