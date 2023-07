¡Sin tiempo que perder! Lester Martínez ya tiene fecha para su próxima pelea

El boxeador guatemalteco, que este miércoles ganó por nocaut ante Lucas de Abreu ya tiene fecha para su próximo combate, que será ante el estadounidense Lionell Thompson en Tampa Bay, Florida.

El boxeador guatemalteco Lester Martínez ha dejado a todos los fanáticos del deporte con la boca abierta después de su impresionante victoria por nocaut ante el brasileño Lucas de Abreu. Con un récord impecable de 15 victorias en su carrera profesional, Martínez demostró una vez más por qué se ha convertido en una figura destacada en el mundo del boxeo.

La pelea, que se llevó a cabo en Tampa Bay, Florida, fue un enfrentamiento intenso desde el principio. Ambos boxeadores mostraron gran determinación y agresividad, pero fue Martínez quien logró imponer su poderío y habilidades técnicas sobre el ring. En el cuarto asalto, Martínez conectó un golpe devastador que dejó a De Abreu en la lona, asegurando así la victoria por nocaut.

Con la impresionante victoria ante De Abreu, Martínez amplió su récord invicto a 16 triunfos, con 14 de ellos obtenidos por la vía del nocaut. Su dedicación, disciplina y talento innato lo han posicionado como una de las promesas más destacadas del boxeo guatemalteco.

Sin embargo, Martínez no tiene tiempo para descansar en sus laureles. Durante la transmisión de ProBox TV, se confirmó que su próxima pelea será el 20 de septiembre contra Lionell Thompson, el oponente originalmente programado para enfrentarse este miércoles. La pelea también se llevará a cabo en Tampa Bay, Florida y será transmitida por la plataforma ProBox TV, brindando a los fanáticos la oportunidad de presenciar en vivo el talento y la determinación de Martínez.

Thompson, con un récord de 22 victorias (12 por nocaut) y 5 derrotas (1 por nocaut), será sin duda un desafío formidable para Martínez. Sin embargo, el guatemalteco ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar obstáculos y prevalecer en el ring, Martínez llegará a dicha pelea con un récord de 16 victorias, 14 de esos triunfos han sido por la vía del nocaut.

MAIN EVENT MARTINEZ 👊🇬🇹🌎

What’s next for the dark horse of the super middleweight division Lester Martinez 👊📺🔥 pic.twitter.com/ZNEJkdZyOq

— ProBox TV (@ProBox_TV) July 13, 2023