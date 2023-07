Ion Izagirre logra triunfo en el Tour de Francia pensando en su hija

El martes, el también vasco Pello Bilbao había ofrecido al ciclismo español la primera victoria de etapa en este Tour, tras cinco años de sequía.

Además, el 2 de julio, en la segunda etapa en San Sebastián, el francés Victor Lafay había ofrecido a Cofidis el primer triunfo, también después de quince años sin que el equipo ganara una etapa en el Tour.

Pero al entrar en meta en Belleville-en-Beujolais, ganando la duodécima etapa, Izagirre pensó en su hija, Iraia, que cumplía cuatro años, según confesó en rueda de prensa.

Ion Izagirre, a sus 34 años, logra su cuarto triunfo individual en grandes rondas, tras una etapa en el propio Tour en 2016, una en el Giro de Italia en 2012, y otra en la Vuelta a España en 2020, donde también logró en 2019 una victoria parcial en la contrarreloj por equipos.

📽️ BRAVOO! 🥰Vive la emocionante celebración de Ion Izagirre y el @TeamCOFIDIS tras conseguir la etapa 12 en el #TDF2023. pic.twitter.com/VPdkVqoFxb — Tour de France ES (@letour_es) July 13, 2023

Entrevista

¿Al llegar a este Tour te veías con fuerzas para ganar una etapa?

“La verdad es que sabía que llegaba con buena condición. Me veía bien físicamente, pero no encontraba mi oportunidad en las fugas, como por ejemplo en Pirineos. Tenía esa rabia, esa impotencia de no poder aprovechar mis oportunidades”.

¿Se siente valorado en el Cofidis, en el que cumple su segunda temporada?

“Esta victoria llega siete años después de ganar en el Tour. Y volver a hacerlo es fantástico. Es también la segunda victoria de Cofidis en este Tour, después de quince años sin que el equipo ganara. Me encuentro cómodo y me valoran. La verdad es que estamos en estado de gracia”.

¿A quién le dedica esta victoria de etapa?

“En los últimos kilómetros, pensé en mi hija, Iraia, que hoy cumple cuatro años. Te pasa que muchos días todo el año estás fuera y te pierdes esas pequeñas cosas de la familia. He intentado hacer un gesto con cuatro dedos al entrar en la meta, pero no era referencia a haber logrado cuatro etapas (a nivel individual en las grandes rondas), sino que era la dedicatoria para ella”.

Usted ha dado la segunda victoria en este Tour a su equipo Cofidis y también al ciclismo español. ¿Cómo se siente?

Para un equipo pequeño, volver a ganar después de quince años, nos ha quitado mucho peso de encima y nos ha dado moral. Ha sido un subidón. Y en el caso de sumar otra victoria a la que logró Pello (Bilbao), otro corredor de casa, llevábamos muchos años sin ganar (desde la victoria de etapa de Omar Fraile en 2018) y ahora dos. Pues solo puedo decir que siga la fiesta”.

7⃣ años después repite victoria Ion Izagirre en el Tour de Francia. 😍 𝑽𝒂𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆, atacando de lejos. 🗣️ “Lo llevaba buscando todo el #TDF2023” pic.twitter.com/e0tYtLp3sQ — Tour de France ES (@letour_es) July 13, 2023

*Con información AFP.