Pello Bilbao: “Aquí la tienes, Gino”

“Teníamos una motivación especial y no iba a parar hasta conseguirlo, me daba igual la general, sólo quería dedicarle una etapa y aquí la tienes, Gino”, afirmó con la voz entrecortada por el cansancio y la emoción el corredor vasco nada más imponerse en el esprint entre un pequeño grupo de escapados en la meta en Issoire.

Gino Mäder falleció en junio a consecuencia de las lesiones por su caída sufrida durante la Vuelta a Suiza.

“Me ha costado controlar la situación, estaba al límite, pero supongo que todos íbamos al límite”, explicó Bilbao sobre la etapa.

“Ha sido un día de principio a fin a tope, me he filtrado en la escapada, lo tenía claro, me daba igual si nos cogían si perdía todas las opciones en la general”, añadió Bilbao después de ascender al quinto puesto en la clasificación general, justo por detrás del también español Carlos Rodríguez, y a poco más de cuatro minutos y medio del maillot amarillo Jonas Vingegaard.

“Muchas gracias a Gino y al equipo por la inspiración”, concluyó Bilbao.

Triunfo histórico para España

El español Pello Bilbao se impuso en la décima etapa del Tour de Francia, bajo un calor sofocante, después de mostrarse el más fuerte en el esprint entre un pequeño grupo de escapados, este martes en Issoire.