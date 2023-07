FC Barcelona y Real Madrid inician el camino para la temporada 2023/24

La pretemporada para FC Barcelona y Real Madrid dejará una nueva edición de El Clásico el próximo 29 de julio en Estados Unidos.

Publicidad

El futbol de clubes está por volver, lo que ha hecho que los grandes clubes a nivel mundial comiencen sus trabajos de cara a la temporada 2023/24. Muestra de esto es que tanto FC Barcelona como Real Madrid iniciaron este lunes su pretemporada con el primer entreno de la campaña y reconocimientos médicos.

Además de iniciar el mismo día la pretemporada, ambos clubes españoles también preparan lo que será una gira por Estados Unidos durante este mes de julio y agosto. Amistosos en los que está incluido una edición más de El Clásico, el cual tendrá como sede el AT&T Stadium el próximo 29 de julio.

Finalizados sus partidos ante grandes clubes del futbol mundial, Barça y Real Madrid tendrán que regresar con la mayor brevedad posible a España, ya que durante el segundo fin de semana de agosto dará inicio una nueva edición más de LaLiga, la cual ha reformado su nombre y logo para esta campaña.

Una pretemporada con Mbappé en el aire para el Real Madrid

No cabe duda que hasta que no cierre el traspaso o el mercado de fichajes, la novela Kylian Mbappé-Real Madrid no se detendrá. Con el futuro del francés en el aire, los merengues podrían hacerse con sus servicios y de esta manera tener un nuevo galáctico en sus filas.

Aún sin saber qué pasará con Mbappé, el Real Madrid comenzó a trabajar la última temporada de Carlo Ancelotti con nuevos nombres como Jude Bellingham, Brahim Diaz y Fran García, quienes este lunes ya trabajaron con el club. Por su parte, Arda Güler, jugador que decidió vestirse de blanco en lugar de blaugrana, también se hizo presente y trabajó bajo las órdenes del técnico italiano.

El Barça de Xavi vuelve al ruedo

Con el ‘culebrón’ de Messi finalizado, el FC Barcelona comenzó a trabajar este lunes con la plantilla base de la pasada temporada. Los nuevos nombres como Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez aún no trabajan junto a sus nuevos compañeros, pero de apoco se irán acoplando al grupo que tendrá 4 partidos amistosos en Estados Unidos.

La vuelta a los entrenamientos para los de Xavi es una cuenta regresiva para el club, que debe agilizar salidas para poder inscribir nuevos jugadores e intentar acometer nuevos fichajes. Además de los duelos amistoso, el club también debe de ingeniarse la fecha para disputar el trofeo Joan Gamper previo al inicio de LaLiga. Hasta el momento no hay nada oficial por parte del club, que utiliza este juego para presentar a su nueva plantilla y que en este año tendrá un sabor distinto al no poderse celebrar junto a su gente en el Camp Nou, estadio en obras.

(Visited 35 times, 35 visits today)

Publicidad