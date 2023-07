Andre Blake fue el jugador del partido Jamaica-Guatemala

Una de las jugadas que lamentó toda Guatemala fue el atajadón hecho por Ande Blake ante el cabezazo de Alejandro Galindo.

Guatemala no pudo vencer el muro defensivo de Jamaica en el duelo de los cuartos de final de la Copa Oro 2023. Fue un partido que tuvo grandes figuras por parte de los jamaicanos, pero fue su guardameta, Andre Blake, quien terminó llevándose los aplausos al final del compromiso.

Jamaica buscaba ante Guatemala regresar a las semifinales de la Copa Oro por primera vez desde 2019, necesitaba un gran esfuerzo contra un equipo guatemalteco inspirado por los aficionados que los alentaban en el Estadio TQL de Cincinnati.

Un gol del defensor jamaicano Amari’i Bell en el minuto 51, asistido por Demarai Gray, puso a los “Reggae Boyz” en ventaja, pero el trabajo estaba lejos de estar terminado.

WATCH: Andre Blake makes a spectacular save in the 78th minute to preserve Jamaica’s 1-0 lead against Guatemala in their Gold Cup quarterfinals clash.

This was Blake’s sixth save of the game.

🇯🇲 1-0 🇬🇹 pic.twitter.com/Mnz5Sr0Av2

