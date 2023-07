Tour de Francia: Jonas Vingegaard conserva el liderato general

“A fin de cuentas estoy contento por haber conservado el maillot amarillo y de seguir teniéndolo luego de la primera semana”, afirmó Jonas Vingegaard, ganador del Tour-2022.

“Fue un buen día, antes de la subida final no había sido una jornada muy dura, las piernas iban bien, me dije que por qué no atacar”, explicó por su parte Pogacar, vencedor en los dos anteriores.

“Jonas estaba fuerte, estoy muy feliz de poder recuperar un poco de tiempo y de meterle presión”.

Patrimonio mundial de la UNESCO desde 2018, el acceso al Puy de Dôme estuvo prohibido para los aficionados en esos cuatro últimos kilómetros, cerrados también para los ciclistas a lo largo del año, con una estrecha calzada de apenas cuatro kilómetros y unas espectaculares vistas.

Pero el director del Tour Christian Prudhomme soñaba con un regreso e hizo de ello una prioridad cuando pasó a formar parte de la dirección de la carrera en 2004.

Este domingo el volcán se despertó para ofrecer a los millones de telespectadores en el Mundo un panorama único, en el que Woods pudo alzar los brazos al cielo, y celebrar su victoria en una ceremonia íntima para conservar el enclave.