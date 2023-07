Max Verstappen continúa imparable y conquista el GP de Gran Bretaña

Con su sexta victoria consecutiva en la temporada, Max Verstappen se consolida como líder indiscutible en el campeonato mundial de la Fórmula 1.

El piloto neerlandés Max Verstappen sigue escribiendo su nombre en la historia de la Fórmula 1 al lograr su sexto triunfo consecutivo en esta temporada. En esta ocasión, el Gran Premio de Gran Bretaña fue testigo de su dominio en el circuito de Silverstone, donde se impuso de manera contundente a sus rivales.

Desde el inicio de la carrera, Verstappen demostró por qué es considerado uno de los pilotos más talentosos de la actualidad. Su determinación y habilidad en la pista le permitieron mantenerse en la primera posición durante la mayor parte de la competencia. A pesar de los esfuerzos de sus oponentes, el neerlandés logró mantenerse firme y cruzar la línea de meta en primer lugar.

Verstappen wiiiiins the British Grand Prix! 💪

It’s his second win at Silverstone, and his SIXTH in a row!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/rKmil24hUQ

— Formula 1 (@F1) July 9, 2023