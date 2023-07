Top 84 del mundo hace sufrir a Carlos Alcaraz en Wimbledon

El español Carlos Alcaraz supo reponerse y evitar la catástrofe; por su parte, la número 1 del ranquin Iga Swiatek no sufrió ante la croata Petra Martic.

Sin brillo pero cada vez más sólido en la hierba, el número 1 mundial Carlos Alcaraz avanzó este viernes a la tercera ronda de Wimbledon, en la que se enfrentará al chileno Nicolás Jarry (28º), en una jornada en la que también venció la N.1 de la WTA, Iga Swiatek.

Alcaraz derrotó al francés Alexandre Müller (84º), por 6-4, 7-6 (7/2) y 6-3, mientras que Jarry necesitó cuatro mangas para deshacerse del australiano Jason Kubler (77º), por 7-5, 5-7, 6-3 y 6-4. Debido a los atrasos por la lluvia, tendrán que jugar el sábado, sin el habitual día de descanso entre partidos.

“Estoy muy, muy feliz. Era mi segundo partido en esta pista (la Central), donde perdí el año pasado (en octavos ante Jannik Sinner). Quería disfrutarlo y lo he hecho”, declaró el español de 20 años, uno de los serios aspirantes al título.

En categoría femenina Swiatek, otra ‘terrícola’ que cada vez responde mejor en el pasto, derrotó a la croata Petra Martic (29ª) por 6-2 y 7-5, un duelo que tenía controlado y que se le complicó en su parte final. Esto le permite seguir siendo una de las grandes favoritas al título.

“No ha sido fácil, pero intenté mantener la concentración de principio a fin. ¡Al final fue reñido!”, declaró la polaca de 22 años, que se enfrentará a la suiza Belinda Bencic (14ª) por un billete para cuartos.

Swiatek, tres Roland Garros y un US Open en su creciente palmarés, nunca superó los octavos en el All England Club y el año pasado cayó en la tercera ronda.

Además la número 2 mundial Aryna Sabalenka estuvo a un juego de la derrota pero finalmente batió a la francesa de origen ruso Varvara Gracheva (41ª) 2-6, 7-5 y 6-2.

“Fue una locura… Ella jugó increíblemente bien y estoy muy feliz por haber ganado”, declaró Sabalenka, semifinalista en 2021 y privada del torneo el año pasado debido a su nacionalidad y a la guerra de Ucrania.

