Rodrigo Saravia será la única baja de Guatemala para enfrentar a Jamaica

Luis Fernando Tena analiza la mejor opción para reemplazar a Saravia en el once inicial en el juego que se disputará este domingo en Cincinnati.

El mediocampista Rodrigo Saravia se perderá el crucial partido de cuartos de final de la Copa Oro contra Jamaica debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Saravia, uno de los hombres clave en el once inicial del entrenador Luis Fernando Tena, ha recibido dos amonestaciones en los partidos previos, lo que lo obliga a cumplir una suspensión automática.

El futbolista de Comunicaciones recibió su primera tarjeta amarilla en el encuentro inaugural contra Cuba. A pesar de los esfuerzos del equipo guatemalteco por dominar el juego. Lamentablemente, su segunda tarjeta amarilla llegó en el enfrentamiento contra Guadalupe durante la tercera fecha la fase de grupos. La amonestación se dio en el primer tiempo, lo que dejó a Saravia sin partido ante Jamaica.

The Gold Cup knockout rounds are here 🙌 pic.twitter.com/CIIpYgD29g

— Gold Cup (@GoldCup) July 5, 2023