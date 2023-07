Yulimar Rojas: De San Salvador 2023 a París 2024

“Este era el aliento que necesitaba para seguir trabajando cada día. París está a la vuelta de la esquina y ya mi nombre está inscrito… Yulimar Rojas va a estar defendiendo su título de campeona olímpica”, agregó.

Rojas consiguió el registro de 15,16 en su primer salto en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, sobrepasando la marca mínima para París-2024, con lo que Venezuela anota a su primer representante en esa cita.

Ganadora del oro en los reprogramados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en 2021, Rojas posee a los 27 años tres preseas doradas en mundiales al aire libre (2017, 2019 y 2022). Y otras tres bajo techo (2016, 2018 y 2022). Además, los récords mundiales de 15,67 metros al aire libre y 15,74 metros en pista cubierta.

Considerando su impresionante palmarés, que incluye también dos títulos de la Liga de Diamante (2021 y 2022), la corona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es la que más brilla, pero tiene un fulgor especial para ella.

“No había podido (…). La primera vez (Veracruz-2014) no salieron las cosas como quería; la segunda vez (Barranquilla-2018) no pude asistir porque estaba lesionada; y, bueno, a la tercera es la vencida”, festejó.

“Ha sido una linda noche”, concluyó.

The Olympic Champ on the road to #Paris2024 !

With her 15m16 jump, Yulimar Rojas take the gold and break the Central American and Caribbean Games record 🥇@TeamRojas45, gold medalist in Tokyo, also secured the first #Paris2024 quota spot for Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/N3VkfIjQN0

— Paris 2024 (@Paris2024) July 6, 2023