México le borra la sonrisa a Guatemala

La Selección de Guatemala ahora irá a la pelea por la medalla de bronce el próximo viernes ante El Salvador.

La selección femenina de futbol de Guatemala (Centro Caribe Sports), dirigida por la costarricense, Karla Alemán, se midió a México en la segunda semifinal del futbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y cayó 6-0. Fue una noche terrorífica para las nacionales, quienes ahora deberán doblar la página de esta historia y enfocarse en el duelo ante El Salvador donde estará en juego el bronce.

De antemano se sabía de las diferencias futbolísticas entre guatemaltecas y mexicanas, sumado a ello que el representativo azteca venía de golear a Jamaica 7-3 en el cierre del grupo B.

En el juego disputado en el estadio Nacional Las Delicias en Santa Tecla, San Salvador, El Salvador, las guatemaltecas comenzaron muy mal el partido. El cronómetro marcaba el primer minuto de juego y ya México hacía el 1-0 gracias a Christina Burkenroad.

Lesión de Álvarez

Kiana Palacios incrementó el marcador 2-0 al 7, Lizbeth Ovalle hizo la anotación de la goleada 3-0 al 12. Prácticamente fueron 15 minutos desastrosos de las seleccionadas, incluso, el comentario del analista en la transmisión internacional daba esta lectura al partido: “México se da cuenta que su rival tiene problemas en la salida, las pierde muy rápidamente; les cuesta la secuencia de pases, no hay conexión entre las defensoras, quienes las pierden rápido”. Añadió: “La línea defensiva no está coordinada y no regresan. Le hace falta una tercera central en una línea deficiente que tiene Guatemala”.

Karla Alemán se vio obligada a realizar variantes en la primera parte para corregir la plana tras la caída del 4-0 al 32 por medio de Greta Espinoza.

Para el segundo tiempo, Guatemala mejoró, y México desaceleró el ritmo del partido y ante ello se tuvo un juego más equilibrado. Guatemala sufrió un fuerte golpe al 55 cuando se lesionó una de sus estrellas, Andrea Álvarez. La chapina abandonó el terreno de juego en camilla por problemas en su tobillo derecho. Su lugar lo tomó Madelyn Ventura.

Para sufrimiento de las guatemaltecas, las mexicanas no perdonaron y siguieron anotando y destrozando los sueños de clasificar a una semifinal de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Miah Zuazua hizo el 5-0 al 73 y Veroni Corral el definitivo 6-0 al 82.

#JuegosCentroamericanosydelCaribe2023 La selección de México anota apenas en el primer minuto de juego para ponerse arriba sobre el seleccionado de las guatemaltecas México 1-0 Guatemala pic.twitter.com/AwSvzVmtvu — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) July 6, 2023

Guatemala ante El Salvador por el bronce

Este miércoles se definieron a las finalistas del futbol de las justas San Salvador 2023. Venezuela se impuso a El Salvador 2-1 con anotaciones de Ysaura Viso (13) y Deyna Castellanos (60). Brenda Cerén hizo el gol del descuento (90). Por su parte, México goleó a Guatemala (6-0).

Con estos resultados, Guatemala y El Salvador disputarán el partido por el tercer lugar, duelo en el cual está en juego la medalla de bronce, y las guatemaltecas buscarán contra viento y marea derrotar a las anfitrionas y quedarse por vez primera con ese metal y estar en el podio final del futbol femenino.

El juego entre guatemaltecas y salvadoreñas será el viernes 7 de julio a las 16:00 horas.

La final será entre Venezuela y México ese mismo día a las 19:30 horas. Los duelos por las medallas serán en el estadio Nacional Las Delicias.

#VamosGuate🇬🇹 | ¡GUATEMALA VA A LA PELEA POR EL BRONCE! 🇲🇽México 6-0 Guatemala🇬🇹: Las guatemaltecas jugarán el próximo viernes a partir de las 16:00 horas ante las salvadoreñas. #SanSalvador2023 pic.twitter.com/qYb1uvRCtn — Publisport (@Deportes_PN) July 6, 2023

