Luis Grijalva estableció su mejor marca de la temporada en los 3 mil metros

"Cuando llegue el Mundial, seré un atleta completamente diferente", expresó Grijalva tras competir en Estocolmo, asegurando que dará todo para ser protagonista en el Mundial de Atletismo que se avecina.

El destacado atleta guatemalteco Luis Grijalva ha dejado huella en el mundo del atletismo una vez más al lograr su mejor marca de la temporada en los 3 mil metros planos. Grijalva compitió recientemente en la Diamond League, que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, y demostró su determinación y habilidades atléticas en una emocionante carrera.

Con un tiempo de 7:40.90, Grijalva se ubicó en la quinta posición, lo que le permitió superar su propia marca personal en la distancia. Aunque este logro es impresionante, el atleta guatemalteco no se mostró completamente satisfecho y dejó claro que su objetivo es subir al podio en la próxima competencia.

🗣️ "Not running so well in this race, it's going to give me a lot of motivation to train harder when I go back to Flagstaff – and by the time it comes to Worlds, I'm going to be a whole different athlete"

Luis Grijalva after placing fifth in the 3000m in 7:40.90

