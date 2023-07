Darwin Torres: “Desde que llegué he sentido el cariño de los hinchas”

El nuevo refuerzo rojo, agradeció el apoyo de la afición de Municipal en redes sociales y expresó su deseo de salir campeón con el club.

Publicidad

El sábado por la noche, el Club Municipal dio a conocer la contratación del experimentado defensor uruguayo, Darwin Torres, quien se unió al equipo procedente del Guayaquil City de la liga ecuatoriana. Con 32 años de edad, Torres se convierte en un refuerzo de gran importancia para el conjunto escarlata, aportando su vasta experiencia y liderazgo en la posición de defensa central.

Con una destacada trayectoria en el fútbol sudamericano, Darwin Torres ha forjado su carrera en varios países de la región. Además de su paso por el Guayaquil City, donde se desempeñó como un jugador clave, el defensor uruguayo cuenta con una amplia experiencia en la liga de expansión mexicana y en el fútbol ecuatoriano en el extranjero. Su llegada a Municipal marcará su primera incursión en el fútbol centroamericano, donde buscará dejar su huella y contribuir al éxito del equipo.

#Apertura2023 | 🗣️ Palabras de Darwin Torres, defensa uruguayo que fue anunciado como nuevo refuerzo de Municipal hace un par de días Vía: @Rojos_Municipal pic.twitter.com/6tXpxNDHCY — Publisport (@Deportes_PN) July 3, 2023

Darwin Torres revela los motivos para llegar a Municipal

El defensor uruguayo dialogó con el departamento de prensa de Municipal y dio sus primeras impresiones como jugador rojo: “Muy feliz de llegar a un club tan grande como Municipal, con muchas expectativas. Me sedujo mucho el equipo, la cantidad de hinchas que tiene, todo eso me hizo tomar la decisión de venir a este equipo y también ser campeón. Es un desafío muy grande, desde que llegué he sentido el cariño de los hinchas, trataremos de darles una alegría”.

Torres, aseguró que viene con ritmo de competencia, porque recientemente acaba de finalizar el torneo con el Guayaquil City de la liga ecuatoriano, señaló que solo le falta acoplarse al grupo que desde hace un par de semanas inició pretemporada: “Hace 10 días terminé el campeonato en Ecuador, así que vengo con ritmo, solo falta acoplarme al equipo, conocer a los compañeros y agarrar la idea del profe. Muchos uruguayos han jugado en esta liga, muchos amigos míos jugaron acá, ya conocía la liga”.

Para finalizar, Torres señaló que dará todo por el club y espera darle muchas alegrías a la afición roja: “Trataré de devolver el cariño dentro de la cancha y ojalá que sean muchas alegrías para los hinchas”.

(Visited 27 times, 27 visits today)

Publicidad