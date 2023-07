Copa Oro: Guatemala única selección que no ha recibido gol

Luis Fernando Tena ha conformado una sólida línea defensiva que se refleja en los números tras dos partidos completados.

Tras dos jornadas completadas, la Selección de Guatemala ha sido la única que no ha recibido gol en la Copa Oro 2023, esto gracias a la gran solidez defensiva que han tenido los zagueros guatemaltecos, así como las grandes intervenciones de Nicholas Hagen en el arco.

La defensa guatemalteca ha sido un bastión fundamental en el desempeño de la selección en la Copa Oro. La línea defensiva formada por jugadores como José Ardón, Aaron Herrera, Nicolás Samayoa y José Pinto ha demostrado gran disciplina táctica y un excelente trabajo en equipo.

