“Jugando como lo hicimos hoy podemos ganarle a Guadalupe”, dice Tena

En conferencia de prensa, Luis Fernando Tena habló sobre el empate ante Canadá y el juego ante Guadalupe, que será una final para Guatemala.

Tras el empate 0-0 ante Canadá, el técnico de la selección guatemalteca, Luis Fernando Tena, se pronunció durante la conferencia de prensa. En el encuentro, Guatemala tuvo la oportunidad de asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa Oro, pero ahora deberá definir su futuro el próximo martes ante Guadalupe, tras el resultado igualado.

Dentro de las palabras de Tena, el mexicano dijo estar consiente de la falta de gol del combinado nacional y reveló detalles que le podrían hacer sacar el triunfo ante Guadalupe. Factores como jugar con dos delanteros desde el arranque y el apoyo de la afición podrían mejorar el juego chapín, que con un empate ante los caribeños podría quedarse fuera a pesar de no haber perdido ningún juego. A continuación las palabras de Luis Fernando Tena:

Un buen partido, pero “no pudimos ganar”

“Yo creo que tenemos buenos jugadores, muy comprometidos. En líneas generales hicimos un buen partido y creo que todos los aficionados se pueden sentir orgullosos de su equipo. La gente de Guatemala tiene que sentirse muy bien representada. Lamentablemente no pudimos ganar, como se escuchó el himno fue impresionante, no soy guatemalteco y me emocioné. Es una lástima no poder dar la alegría completa”.

“Vamos creciendo”

“Hemos ido creyendo poco a poco a base de los resultados. Vamos creciendo en lo táctico y creemos más en nosotros mismos, es algo vital. El jugador de Guatemala tiene más calidad de la que creen, este partido nos ayuda mucho aunque no hayamos ganado. Estamos consientes que les faltan jugadores, pero tienen un muy buen equipo”.

“Podemos ganar” a Guadalupe, dice Tena

“Estamos muy consientes, por eso queríamos ganar hoy para clasificar. Sabemos que el empate en el otro partido no nos va a servir. Jugando como lo hicimos hoy podemos ganar, creo que Guadalupe ha jugado muy bien y ha sorprendido, nos espera un partido muy duro”.

Tena habla del esquema ante Guadalupe

“Esperemos que ya esté Rubio para el próximo martes y así poder jugar con dos centros delanteros. Es una buena opción para tener más presencia en el área. Tenemos dos muy buenos delanteros y debemos trabajar en la compatibilidad que tenga. Sabemos que nos falta llegar más acompañados al área rival y de eso se trata, necesitamos goles”.

Había que ganar por la gente

Como en los países de la región que trabajan en este país es por necesidad y no por gusto, por eso sienten la camiseta. Desde que saltamos al campo se volvió una obsesión ganar y darle una alegría a la gente. Los chapines nos apoyan desde el hotel hasta el final.

El empate le parece justo a Tena

“Nos vamos contentos porque dimos un buen partido, la intensión era ganar y clasificar, pero Canadá es de las mejores de la región. Aún estamos lejos de ellos, pero les peleamos de tú a tú y el marcador me parece justo”.

Tena ya se sabe el himno de Guatemala

“Lo del himno me lo he ido aprendiendo, es bastante bonito y ya me lo aprendí. Es muy agradable como lo cantan los jugadores y el público”.

A ganar el martes

“No me parece justo si fuésemos eliminados, esto es cuestión de sacar los resultados, no ganamos hoy y debemos ganar el martes”.

