Velada del Año 3: conoce los resultados del evento de boxeo organizado por Ibai

El nocaut a German Garmendia y la polémica en la pelea entre las Rivers, se llevaron los focos del evento de Ibai Llanos que hizo historia en internet.

La Velada del Año 3, celebrada en el estadio Civitas Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid, se consagró como un evento inolvidable que dejó a todos los asistentes completamente asombrados. Desde el inicio hasta el final se transmitió una vibra impresionante y siguió marcando tendencia por tercer año consecutivo, algo de lo que pocos eventos pueden presumir.

El programa de la velada rompió con todos los récords de internet en el mundo de los streamers, convirtiéndose en el en vivo con más vistas de la historia de las plataformas, esto a causa de la gran expectativa generada por los combates entre creadores de contenido y las presentaciones de artistas como Ozuna, Nicky Nicole, María Becerra, Duki, Eladio Carrión, entre otros. A continuación conocerás todos los resultados de la Velada.

El primer combate de la velada no defraudó y dejó una ‘ensalada de golpes’ para ambos luchadores. El caminar de los tres rounds se fue de apoco decantando por el cantante Abraham Mateo, quien por decisión divida se llevó la victoria.

La mexicana Rivers mostró su buen estado físico dentro del ring y durante el primer round tomó la iniciativa. En el segundo la española mejoró para igualar las acciones y en el tercero y definitivo asalto fue la mexicana la que parecía perfilarse a ganar, pero de la decisión dividida de los jueces le dio el triunfo a Rivers española. Esta decisión causó controversia en redes sociales, catalogándolo de “robo”.

Acostumbrados a convivir jugando para entretener a sus seguidores, esta vez el español Luzu y el salvadoreño Fernanfloo se vieron las caras en un ring. Luzu dejó buenos golpes durante el segundo round, lo que demostró sus ganas de superar su actuación de la pasada edición en la que se lesionó, sin embargo fue Fernan quien se llevó el triunfo en una pelea en la que ambos se dejaron la piel.

A solo 10 segundos de iniciado el combate, Shelao se llevó el triunfo y se quedó con las ganas de combatir luego de que Misho sufriera una luxación de hombro por un mal gesto al momento de lanzar un golpe.

Ante la baja de Amouranth a pocos días del inicio de la velada, Mayichi no conoció a su rival hasta el momento del combate y se trató de la mexicana Rivers. La streamer azteca dio la sorpresa de la velada al ser la luchadora misteriosa, situación que le permitió tener la revancha y al estilo del “Puro Pinche Rivers”, se llevó el triunfo.

No busco quien me la hizo sino quien me la pague

Atte: Samy Rivers pic.twitter.com/v5Me5D483S

— Analistas (@SomosAnalistas_) July 1, 2023