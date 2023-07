Empate que complica las aspiraciones de El Salvador y Costa Rica en Copa Oro

El Salvador y Costa Rica se encuentran en una situación complicada, ya que solo suman un punto cada uno y necesitan sí o sí una victoria en la última jornada del Grupo C.

En un encuentro disputado en la Red Bull Arena en Nueva Jersey, las selecciones de El Salvador y Costa Rica protagonizaron un empate sin goles que complicó sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final de la Copa Oro. Ambos equipos se encuentran en la tercera y cuarta posición del grupo C, respectivamente, siendo superados por Panamá y Martinica.

El partido fue intenso y lleno de oportunidades para ambas escuadras, pero la falta de precisión en el último tercio del campo impidió que el marcador se moviera. Ambos conjuntos mostraron un juego ordenado en defensa, lo que dificultó el trabajo de los delanteros y provocó que el resultado final fuera un empate sin goles.

Con este resultado, Panamá se aseguró su boleto a los cuartos de final de la Copa Oro. La selección panameña lidera el grupo C con seis puntos, seguida de cerca por Martinica con tres puntos. El Salvador y Costa Rica se encuentran en una situación complicada, ya que solo suman un punto cada uno.

En la última fecha del grupo, El Salvador se enfrentará a Panamá, mientras que Costa Rica tendrá que medirse a Martinica. Ambos equipos se juegan su continuidad en el torneo y solo la victoria les asegurará un lugar en los cuartos de final.

Para El Salvador, el encuentro contra Panamá será crucial. Los salvadoreños necesitan una victoria para asegurar su clasificación y dependerán de un buen desempeño de sus jugadores clave, como Alex Roldán y Bryan Gil, para lograrlo.

Por su parte, Costa Rica deberá enfrentar a Martinica, un equipo que ha demostrado ser un rival complicado. Los costarricenses tendrán que mejorar su eficacia ofensiva y aprovechar al máximo las oportunidades de gol que se les presenten.

El Salvador 🇸🇻 had the first shot on target in the first half 🎯. Will they score first in the second half❓ 🤔

👉 https://t.co/ynTsa9vw9a pic.twitter.com/TwtwdGREV0

— Gold Cup (@GoldCup) July 1, 2023