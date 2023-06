Barcelona anuncia la salida de Samuel Umtiti

Barcelona y el francés Samuel Umtiti han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato, poniendo así fin a una etapa de siete años en el club catalán.

El FC Barcelona y el defensa francés Samuel Umtiti han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato, poniendo así fin a una etapa de siete años en el club catalán. Umtiti, quien había estado cedido en el Lecce de la Serie A durante la última temporada, cierra así su ciclo en el Barça, en el que tuvo momentos destacados pero también se vio afectado por las lesiones.

Samuel Umtiti llegó al FC Barcelona en el verano de 2016 procedente del Olympique de Lyon, siendo una apuesta prometedora para reforzar la defensa azulgrana. Durante sus primeros años en el club, formó una sólida dupla defensiva junto a Gerard Piqué, siendo una pieza clave en la consecución de títulos.

Umtiti cierra una etapa de siete años como futbolista azulgrana, aunque este último curso ha estado jugando en la Serie A con el Lecce en condición de cedido. Con el equipo italiano ha conseguido reencontrarse con un buen nivel futbolístico y físico, sin ninguna grave lesión, y ha jugado un total de 25 partidos, después de un último periodo como culé en el que las lesiones afectaron a su continuidad.

El francés aterrizó en Barcelona en el verano del 2016, procedente del Olympique de Lyon, el único club en el que había jugado como profesional hasta el momento. Durante unos dos primeros años fantásticos, formó un tándem casi insuperable con Gerard Piqué. La temporada 2016/17 disputó 43 enfrentamientos, mientras que la 2017/18 jugó otros 40.

Pero, tras ser campeón del mundo con Francia en el verano del 2018, una serie de graves lesiones mermaron su presencia en los onces azulgranas. En total, en las siguientes cuatro temporadas, Umtiti jugó 50 partidos, antes de irse cedido a Italia.

La salida de Umtiti del FC Barcelona supone el fin de una etapa marcada por altibajos. Aunque demostró un gran potencial al inicio de su carrera en el club, las lesiones le impidieron mantener un rendimiento constante y tuvo dificultades para recuperar su mejor nivel. No obstante, su cesión al Lecce ha sido positiva, permitiéndole mostrar destellos de su calidad y recuperar la confianza en su juego.

