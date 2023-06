Selección Nacional mantiene el mismo puesto en el ranquin FIFA

El combinado nacional, que sostuvo una serie de amistosos hace un par de semanas, sigue sin ver mucho movimiento en el ranquin de la FIFA.

La Selección Nacional de Guatemala se mantiene en la posición 116 del ranquin FIFA tras la actualización realizada este mes de junio. A pesar de los esfuerzos del equipo, los resultados obtenidos en los últimos encuentros no han sido suficientes para mejorar su posición en el ranking.

En las últimas semanas, la Azul y Blanco sostuvo cuatro partidos amistosos, los cuales dejaron un saldo de tres derrotas y una victoria. Aunque este rendimiento no fue el esperado, la selección no logró modificar su posición en el ranquin.

🇦🇷 hold strong at number one! 💪

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and 🇭🇷 on the rise. 📈

The latest Men’s #FIFARankings are here! 👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2023