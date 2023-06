Anderson Ortiz analiza el triunfo ante Costa Rica en Juegos Centroamericanos

El reciente fichaje de Comunicaciones, le dio el triunfo a Centro Caribe Sports (Guatemala) ante Costa Rica. Es válido resaltar que no se pueden usar distintivos de Guatemala por la suspensión del COG.

Centro Caribe Sports (Guatemala) comenzó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una victoria ante su rival tradicional, Costa Rica. El único gol del partido fue anotado por el Anderson Ortíz, quien se mostró sorprendido por su participación debido a una lesión reciente. A pesar de ello, Ortíz demostró su calidad al marcar el tanto que aseguró el triunfo para su equipo.

En declaraciones posteriores al encuentro, Anderson Ortíz expresó su felicidad por haber contribuido con el gol de la victoria. El jugador mencionó que no esperaba jugar debido a su lesión, pero se sintió agradecido por haber tenido la oportunidad y por haber podido marcar el gol que aseguró los tres puntos para el combinado azul y blanco.. Ortíz destacó la importancia de los partidos contra Costa Rica, considerándolos como un clásico, y afirmó que en los clásicos siempre hay que salir a ganar.

“Estaba esperando mi oportunidad, no pude estar desde el inicio, mis compañeros lo estaban haciendo muy bien, no pensé que fuera a jugar la verdad, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar y ayudar al equipo. Por esta camiseta y por mi país voy a dar todo siempre, no importa que tenga una lesión, traté de aguantarme el dolor y que bueno que le pude dar los tres puntos a mi país”, expresó Ortiz ante los medios de comunicación.

Además de su agradecimiento por el resultado positivo, Anderson Ortíz no dejó pasar la oportunidad de agradecer a Dios por la victoria. El futbolista guatemalteco reconoció la importancia de la fe en su vida y expresó su gratitud por haber podido contribuir al triunfo de su equipo.

“El partido fue parejo, Costa Rica no fue más que nosotros, creamos muchas oportunidades, así se juegan estos partidos, esto lo jugamos como un clásico, por ahí dicen que los clásicos se ganan y gracias a Dios hoy nos tocó ganar”, expresó el reciente fichaje de Comunicaciones.

Centro Caribe Sports (Guatemala) inició su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con el pie derecho, y este triunfo impulsa las expectativas para el resto del torneo. El gol de Anderson Ortíz representa un impulso anímico para el equipo y demuestra que, a pesar de las adversidades, los jugadores están dispuestos a darlo todo por su país.

Es importante destacar que Guatemala no puede portar sus colores nacionales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe debido a la suspensión que pesa sobre el Comité Olímpico Guatemalteco. En su lugar, los atletas guatemaltecos participan en este evento bajo la bandera de Centro Caribe Sports.

