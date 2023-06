Jamaica sigue invicta en Copa Oro y acerca de cuartos de final

Demarai Gray fue una de las figuras del compromiso al hacer un doblete de goles (14 y 29).

En el Citypark de San Luis, Misuri, Estados Unidos, Jamaica se impuso a Trinidad y Tobago 4-1 en el arranque de la segunda fecha del grupo A de la Copa Oro 2023 de la Concacaf. El escenario era el ideal para poner en escena los bailes de reggae y calypso, al final, se impuso el baile que identifica a Jamaica. El triunfo de los jamaicanos antes los trinitenses los coloca a las puertas de una clasificación a los cuartos de final.

Demarai Gray fue una de las figuras del compromiso al hacer un doblete de goles (14 y 29). Además, Leon Bailey (17) contribuyó para darle parcialmente la victoria a Jamaica 3-1. Luego Andre Rampersad (49) hizo soñar a los trinitenses con una remontada, tomando en cuenta que quedaban casi 40 minutos por delante. Pero Dujuan Richards (90+2) en tiempo adicional sepultó por completo las intenciones de los dirigidos por Dennis Lawrence.

El primer gol de Gray llegó en el 14, cuando el delantero de Jamaica, Michail Antonio, tomó el balón en el área, luego habilitó a Leon Bailey cerca de la parte superior del arco. Bailey preparó a Gray, quien definió para el 1-0.

Bailey luego se convirtió en el goleador tres minutos después, con un remate con la zurda que superó al guardameta Nicklas Frenderup de Trinidad y Tobago para una ventaja de 2-0.

Luego, llegó el tercer gol justo antes del descanso cuando el mediocampista de Jamaica, Kevon Lambert, forzó una pérdida de balón y jugó hacia adelante para Antonio, quien cuadró para que Gray pudiera anotar su segundo gol de la noche y Jamaica se dirigió al descanso con una ventaja de 3-0.

Después de un trío de cambios en el descanso por parte del entrenador de Trinidad y Tobago, Angus Eve, los Soca Warriors trabajaron para volver al juego. El delantero de los Soca Warriors Levi Garcia llegó a la línea de fondo y disparó un centro raso que el mediocampista Andre Rampersad convirtió para reducir el déficit a 3-1.

La mejor oportunidad llegó en el 65 cuando Frenderup denegó el remate del delantero de Jamaica Shamar Nicholson desde corta distancia y el rebote cayó fuera del alcance de Antonio.

Pero Frenderup fue derrotado tarde cuando un tiro lejano del jugador de 17 años de Jamaica el atacante Dujuan Richards se desvió con dificultad de uno de los compañeros de equipo del portero y entró para restaurar el margen de tres goles en 4-1.

El encuentro fue el primero entre los rivales caribeños en la Copa Oro. Jamaica ahora centra su atención en su último partido de grupo contra San Cristóbal y Nieves, mientras que Trinidad y Tobago cierra la acción del grupo A contra Estados Unidos.

🇯🇲 🆚 🇹🇹

📸 This is the @qatarairways Photo of the Match! ⚽#GoldCup pic.twitter.com/WiOxjs8gkv

— Gold Cup (@GoldCup) June 29, 2023