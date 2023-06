Derby County destaca el debut de Méndez-Laing con Guatemala

El club inglés donde milita Méndez-Laing, felicitó al seleccionado nacional tras su debut con Guatemala ante Cuba en la Copa Oro.

El delantero inglés con raíces guatemaltecas, Nathaniel Méndez-Laing, ha debutado oficialmente con la Selección de Guatemala en la Copa Oro 2023, dejando una impresión positiva en su primer partido. El encuentro contra Cuba se saldó con un triunfo de 1-0 para los guatemaltecos, y Méndez-Laing desempeñó un papel destacado al asistir en el único gol del partido anotado por Darwin Lom.

Méndez-Laing, quien actualmente milita en el Derby County de la League One inglesa, ingresó al terreno de juego como titular y disputó 71 minutos antes de ser sustituido por César Archila. Durante su tiempo en el campo, el delantero mostró destellos de su calidad y habilidad, ganándose los aplausos de la afición guatemalteca.

El gol de Guatemala llegó en el minuto 47 del encuentro, gracias a una magnífica asistencia de Nathaniel Méndez-Laing para Darwin Lom, quien definió con precisión y logró vencer al portero cubano. La conexión entre Méndez-Laing y Lom fue evidente y demostró que el delantero inglés puede tener un impacto significativo en el ataque de la selección guatemalteca.

Tras el partido, Derby County no dejó pasar la oportunidad de felicitar a su jugador por su destacada participación en su debut con la Selección de Guatemala. A través de sus redes sociales, el club publicó un mensaje en el que elogiaba la asistencia de Méndez-Laing en el gol de Lom y le deseaba éxito en su carrera internacional.

“¡Nathaniel Méndez-Laing asistió el único gol del juego en su debut en Guatemala, ya que comenzaron su campaña de la Copa Oro de CONCACAF con una victoria contra Cuba!”, expresó el club inglés en redes sociales.

Nathaniel Mendez-Laing set up the only goal of the game on his Guatemala debut, as they kicked off their CONCACAF Gold Cup campaign with victory against Cuba! 🅰️🇬🇹#DCFC pic.twitter.com/gRNYIxfl8q

— Derby County (@dcfcofficial) June 28, 2023