Nicaragua apelará sanción de Concacaf en el Tribunal de Arbitraje Deportivo

Este jueves, Concacaf ratificó la sanción impuesta a la Federación Nicaragüense de Fútbol por la inclusión indebida de un futbolista en ocho partidos oficiales de la selección.

La Federación Nicaragüense de Fútbol recibió un duro golpe luego de que la Confederación de Fútbol de América del Norte, Central y el Caribe (Concacaf) ratificara la sanción impuesta a la selección de Nicaragua.

Esta medida incluye la exclusión de la Copa Oro 2023, el torneo más importante de la región, así como el descenso a la Liga B de la Liga de Naciones, su lugar en ambas competiciones lo toma Trinidad & Tobago.

