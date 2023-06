¡Un empate que asusta en Concacaf! Estados Unidos y Jamaica inauguran la Copa Oro

A Estados Unidos y Jamaica les bastó su primer partido para demostrar sus ganas por conquistar el máximo torneo de Concacaf.

El Soldier Field, ubicado en Chicago, fue la sede del primer partido de la Copa Oro 2023. Estados Unidos y Jamaica se vieron las caras en un juegazo, el cual tuvo emociones hasta el final y terminó en empate 1-1. Más allá del resultado, el partido dejó ver que ambas selecciones son candidatas al Torneo de Concacaf.

#GoldCup | ¡EMPATAN EN SU DEBUT! Estados Unidos 🇺🇸 y Jamaica 🇯🇲 no pasan el empate 1-1 en el partido inaugural de la Copa Oro 2023 🏆 pic.twitter.com/duA5hgxVUF — El Mejor Equipo (@EUDeportes) June 25, 2023

Estados Unidos 1-1 Jamaica

Jaimaica mostró que quiere volver a ser uno de los equipos protagonistas de la Copa Oro, como lo hizo en la anterior edición, y desde los primeros minutos se convirtió en una pesadilla para Estados Unidos. La selección de las Barras y las Estrellas no lograba superar las constantes presiones jamaiquinas.

Ser el mejor en el terreno de juego le dio resultados positivos en los primeros minutos a los ‘Reggae boyz’. Al minuto 13′ un centro desde el balón parado fue cabeceado con alma vida y corazón por Damion Lowe, Turner poco pudo hacer para detener el balón y vio como su país se puso por debajo en el marcador.

El gol mermó a la selección visitante, que dejaba la sensación de que no esperaba ponerse por delante de manera temprana. Estados Unidos, al verse por debajo, mejoró de manera defensiva e igualó el ritmo de juego, pero los caribeños demostraron solidez defensiva.

Jamaica vería como la ‘diosa fortuna’ le sonreía a los 27 minutos con un penal de Aidan Morris sobre Kevon Lambert. El encargado de la pena máxima fue Leon Bailey, pero el atacante del Aston Villa no pudo ante Turner y pese a tener un rebote, envió para afuera el balón tras chutar con su ‘pierna de palo’. El juego no se movió más en su primera parte y los jamaiquinos se marcharon al descanso con la ventaja mínima y la sensación amarga de no haber concretado el penal.

Segundo tiempo

Jamaica no pudo mantener su protagonismo en el encuentro y de a poco comenzó a perder la chispa que le caracterizaba. Los locales mejoraron drásticamente con el ingreso de Cristian Roldán a los 65 minutos, el centrocampista tuvo en sus manos la primera acción clara del empate a los 70 minutos, pero el meta Andre Blake se estiró al máximo para evitar la igualdad.

El empate estadounidense parecía estar al caer, mientras que Jamaica no reaccionaba y parecía cada vez más destinada a aceptar el empate. La perseverancia en la mayoría de veces premia y Estados Unidos puede dar testimonio de eso, ya que tras intentar igualar constantemente, al minuto 88 encontraron la igualdad gracias a un potente remate de Brandon Vázquez.

