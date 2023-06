Dani Alves habló por primera vez desde la cárcel tras ser acusado de agresión sexual

El futbolista brasileño defendió su inocencia y aseguró que las relaciones que mantuvo con la mujer que le acusa de violación fueron consentidas, en una entrevista con el diario La Vanguardia, la primera desde la cárcel.

El futbolista brasileño Dani Alves, en prisión provisional desde enero, defendió su inocencia y aseguró que las relaciones que mantuvo con la mujer que le acusa de violación fueron consentidas, en una entrevista con el diario La Vanguardia, la primera desde la cárcel.

“Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”, explicó Alves al diario desde la prisión a unos 40 km de Barcelona en la que ingresó a finales de enero.

🔴🗣#Entrevista #excluvisa desde la cárcel | Dani Alves: “Si esa noche me dicen que una joven me acusa de violación, me presento en comisaría”

✍@maykanavarrohttps://t.co/8nX0SJ0xzG

— La Vanguardia (@LaVanguardia) June 21, 2023