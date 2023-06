Mendez-Laing: “Representar a mi país en la Copa de Oro es muy importante”

Mendez-Laing ya viste los colores de Guatemala y se prepara para su debut con la bicolor en Copa Oro 2023.

El Derby County, a través de sus redes sociales, compartió una entrevista especial junto a Nathaniel Mendez-Laing, material en el que hablaban sobre la convocatoria del futbolista con la selección de Guatemala, país en el que ya se encuentra y se le ha visto entrenar este lunes en el CAR.

Durante la charla, Mendez-Laing dijo que esta aventura “es muy emocionante” y reveló detalles sobre la importancia de esta convocatoria y cómo se iniciaron los contactos con la Fedefut. “Hay mucha emoción, obviamente será diferente. He hablado por mensajes con el entrenador y he hablado con algunos jugadores sobre el estilo de juego, y sí, es una aventura emocionante por la que ya no puedo esperar para comenzar”, expresó.

A pesar de tener 31 años, Mendez-Laing muestra su ilusión con esta convocatoria: “Es un poco tarde para mi carrera, pero jugar en estos torneos, para tratar de lograr algo grande con Guatemala, es un sueño hecho realidad”.

Una conexión especial con Guatemala

El extremo del Derby County confesó haber tenido algunas conversaciones con Jamaica, país del que es su padre, pero la insistencia y dedicación de Guatemala lo hicieron decidirse por la bicolor, país en el que nació su madre y su muy apreciada abuela.

“Ustedes saben que era muy cercano a mi abuela, quien falleció y nació ahí (Guatemala), y obviamente mi mamá también nació ahí, por lo que representar a mi país en la Copa de Oro en Estados Unidos es muy importante para nosotros”, dijo.

Sobre los contactos entre la Fedefut y el jugador, Mendez-Laing confesó que comenzaron al final de la última temporada, además señaló lo difícil que fue organizar los documentos. “Los contactos empezaron al final de la última temporada. Había hablado un poco con Jamaica y, obviamente, con Guatemala. Ellos fueron más constantes y a medida que avanzábamos, logramos conseguir los documentos, que fueron un poco problemáticos”, expresó.

Mendez-Laing ya trabaja en Guatemala

A pesar de haber llegado tarde el pasado domingo, Mendez-Laing ya ha sido visto realizando ejercicios de activación física en las instalaciones del CAR. Junto al futbolista de origen inglés, se encontraba trabajando Darwin Lom, quien se recupera de una lesión y también se prepara para jugar la Copa Oro.

“La familia ha recibido muy bien esta convocatoria. Ellos me dieron mucho crédito por este logro y especialmente creo que mi abuela estaría expectante, por lo que esto significa algo muy importante para mí”, concluyó Mendez-Laing la entrevista a la prensa de su club.

