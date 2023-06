Max Verstappen se impone en Canadá y afianza su liderazgo en la Fórmula 1

Con esta victoria, Max Verstappen afianza su liderazgo en el campeonato de pilotos de Fórmula 1.

Max Verstappen, el talentoso piloto neerlandés de Red Bull Racing, demostró una vez más su supremacía en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Canadá. En una carrera llena de emoción y velocidad, Verstappen no tuvo rival y se mantuvo en la delantera durante toda la competencia.

Desde el inicio de la carrera en el Circuito Gilles Villeneuve, Verstappen se apoderó del liderato y mantuvo un ritmo arrollador. Su manejo impecable, combinado con la excelente estrategia del equipo Red Bull, le permitió mantenerse fuera del alcance de sus competidores y asegurar una victoria aplastante.

MAX MASTERS MONTREAL! 💪@Max33Verstappen cruises to his sixth win of 2023 in Canada!#CanadianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/wbRI3j6oqM

— Formula 1 (@F1) June 18, 2023