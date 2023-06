Estados Unidos conquista la Liga de Naciones de Concacaf

La Selección de Estados Unidos se coronó campeona de la Liga de Naciones de Concacaf al vencer en la gran final al conjunto de Canadá en Las Vegas.

La Selección de Estados Unidos se coronó campeona de la Liga de Naciones de Concacaf al vencer en la gran final al conjunto de Canadá. El partido se disputó en el Allegiant Stadium de Las Vegas y dejó un resultado de 2-0 a favor de las ‘Barras y Estrellas’.

El encuentro comenzó con gran intensidad por parte de ambos equipos, pero fueron los estadounidenses quienes lograron imponerse. Los goles que sellaron la victoria llegaron en el primer tiempo y fueron obra de Chris Richards y Folarin Balogun. Ambos tantos fueron fruto de las asistencias magistrales de Giovanni Reyna, quien se convirtió en una figura clave durante todo el torneo.

Esta victoria representa el segundo título consecutivo para Estados Unidos en la Liga de Naciones de Concacaf. En la final anterior, celebrada en 2019/2020, el equipo estadounidense derrotó a México en un emocionante encuentro que se definió en tiempo extra. Con este nuevo logro, la selección norteamericana consolida su dominio en la región y muestra su crecimiento en el fútbol internacional.

El equipo dirigido por el interinamente por el entrenador Brian Joseph Callaghan ha demostrado un gran desempeño a lo largo de la competición, exhibiendo un juego sólido y una gran capacidad para generar oportunidades de gol. Además, ha contado con un plantel joven y talentoso que ha sabido responder en los momentos clave.

La Liga de Naciones de Concacaf se ha convertido en un torneo relevante en la región, brindando a los equipos la oportunidad de enfrentarse a rivales de alto nivel y prepararse para competencias internacionales. Estados Unidos, con su título actual, demuestra que está dispuesto a asumir un papel de liderazgo en el fútbol de la Confederación.

One goal, three assists, two finals.

Gio Reyna now has more goal contributions in championship final matches than any other #USMNT player in history. pic.twitter.com/4DaiCPTmnp

— U.S. Men’s National Soccer Team (@USMNT) June 19, 2023