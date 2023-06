Guatemala con un ojo en las preliminares de la Copa Oro

El viernes, la selección de Guadalupe eliminó a Antigua y Barbuda para quedar a una victoria de acceder al grupo de Guatemala en Copa Oro 2023.

El viernes se desarrollaron los primeros partidos de la ronda preliminar de la Copa Oro 2023, el máximo evento de la Concacaf. Uno de los resultados tiene que ver mucho con el futuro rival de la selección de Guatemala, en ese sentido, Guadalupe eliminó a Antigua y Barbuda, que sustituyó en esa serie a Trinidad y Tobago, selección que fue beneficiada con un boleto directo tras la exclusión de Nicaragua.

En el primer partido de las preliminares de la Copa Oro de Concacaf 2023, Guadalupe derrotó a Antigua y Barbuda 5-0 para quedar a un partido de llegar a la fase de grupos por quinta vez en su historia.

El primer gol llegó al 28 cuando Steven Solvet remató de cabeza un tiro de esquina. Unos segundos antes del medio tiempo, Andreaw Gravillon lanzó un tiro libre que superó la barrera defensiva de Antigua y Barbuda y se fue al poste. El balón cayó directo a Jordan Tell, quien aprovechó para doblar la ventaja a 2-0 antes del descanso.

El juego se puso fin poco después en el 66 cuando el ingenioso globito de Steven Davidas venció a Townsend y puso el 3-0. Luther Archimede añadiría el 4-0 en el 70. Matthias Phaeton anotó el 5-0 a los 93.

Los “Gwada Boys” se enfrentarán al ganador de Guyana-Granada el martes en la segunda ronda preliminar. El ganador de esta serie, avanza a la fase de grupos de la Copa Oro donde quedará encuadro en el D con Canadá, Cuba y Guatemala.

