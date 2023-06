Aficionado que saltó a la cancha para abrazar a Messi fue arrestado

El aficionado de 18 años no podrá entrar a ningún estadio en los próximos 12 meses y se mostró arrepentido por saltar a la cancha para abrazar al futbolista de la selección argentina.

Un joven aficionado fue arrestado por la policía china y ha recibido una prohibición de entrada a los estadios durante un año tras haber saltado al terreno de juego en el duelo que Argentina ganó 2-0 a Australia el jueves para abrazar a Lionel Messi.

“La oficina de seguridad pública del distrito de Chaoyang lo situó en detención administrativa según la ley”, señaló la policía en un comunicado publicado este viernes, identificando al joven de 18 años por su apellido, Di. No podrá entrar a un estadio en los próximos 12 meses.

“Tras lo sucedido, Di explicó sus arrepentimientos y aceptó el castigo pronunciado por la seguridad pública”, añadió, sin precisar la duración de su detención y si ha sido liberado.

El joven, ataviado con una camiseta de Argentina, irrumpió en el terreno de juego en la segunda parte para dar un abrazo a su ídolo, antes de ser alcanzado por los agentes de seguridad, mientras el público se divertía animándolo.

This dude even got an interview😂#messi #messichina pic.twitter.com/afFD4pAiAv

— Oboomber (@Oboomber) June 15, 2023