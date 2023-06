Méndez-Laing viajará a Guatemala, confirma el Derby County

Asimismo, el Derby County Football Club felicitó a su futbolista por ser llamado a la Selección de Guatemala en Copa Oro 2023.

El Derby County Football Club felicitó al guatemalteco Nathaniel Méndez-Laing por ser incluido para la Copa Oro de la Concacaf 2023. Mediante sus redes sociales, el club inglés que milita en la League One (tercera división de la estructura del futbol de Inglaterra), publicó: “¡Felicitaciones a Nathaniel Méndez-Laing por haber sido incluido en el equipo de Guatemala para la Copa Oro de CONCACAF! ✈️”.

Asimismo, el club emitió un comunicado donde se dan más detalles del proceso de nacionalización del futbolista que nació en Inglaterra, pero que tiene descendencia guatemalteca.

En ese sentido, el Derby County explica que Nathaniel Méndez-Laing “califica para jugar para Guatemala a través de su abuela y también de su madre, quienes nacieron en el país centroamericano”.

Congratulations to Nathaniel Mendez-Laing on being named in the Guatemala squad for the CONCACAF Gold Cup! ✈️🇬🇹#DCFC

— Derby County (@dcfcofficial) June 15, 2023