Mbappé deja claro que seguir en el PSG es su única opción en este momento

En una conferencia de prensa previa al juego contra Gibraltar, Mbappé se enfrentó a las preguntas sobre su futuro y afirmó: “Ya he respondido a esta pregunta. Seguir en el PSG es mi única opción en este momento, y estoy preparado para volver en pretemporada. Espero que la siguiente pregunta sea sobre el partido de mañana con Francia”. Estas palabras dejan claro que el jugador está centrado en su compromiso actual con el equipo y no está interesado en especulaciones sobre su salida.

🚨 Kylian Mbappé: “At the moment, I’ve only one option: staying at PSG. I plan to be there when the season starts”. #PSG pic.twitter.com/24IM0ESI2m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2023