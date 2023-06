Países Bajos nuevamente fracasa por llegar a una final

El extremo Donyell Malen abrió el marcador para los neerlandeses en la primera parte (34), remontaron para los croatas Andrej Kramaric (55) y Mario Pasalic (73) y forzó la prórroga Noa Lang en el descuento (90+6).

Croacia se enfrentará en la final del domingo en Róterdam al vencedor del otro partido de semifinales de esta final a cuatro de la Nations League, que disputarán el jueves las selecciones de España e Italia en el estadio del Twente, en Enschede.

El partido entre Países Bajos y Croacia fue duro de masticar en la primera parte. Comenzaron mejor los locales, que amenazaron con un disparo del centrocampista del Atalanta, Keun Koopmeiners. Abrieron el marcador después de la primera media hora de juego, en una buena combinación ofensiva neerlandesa que acabó con un disparo cruzado de Malen para batir a Dominik Livakovic.

Tras el descanso, los croatas dieron un paso adelante en busca del empate y Kramaric lo intentó con un disparo que salió a la izquierda del arco local (49), en un anticipo de lo que llegaría cinco minutos después. Gakpo falló un control al borde de su propia área, Modric le robó la pelota y el jugador del Liverpool derribó al del Real Madrid, un penal que transformó Kramaric.

