Jordi Alba decidirá su futuro tras la Nations League

“Después de este torneo decidiré mi futuro. No tengo nada, pero no es algo que me preocupe estar sin equipo”, dijo Alba en la rueda de prensa previa a la semifinal de la Liga de Naciones contra Italia del jueves.

El defensa, que el 24 de mayo anunció su salida del Barcelona al término de la temporada, aseguró que “la decisión que tome sobre mi futuro no va a depender de si puedo venir o no a la selección”.

“Estoy entrenando bien, me veo capacitado para seguir jugando más años, pero (el nuevo destino) es una decisión que tengo que tomar con mi familia”, afirmó, antes de añadir que “para mí es un premio venir a la selección y estoy muy contento de estar aquí”.

Alba, que ha disputado 90 partidos con la “Roja”, afirmó no estar preocupado por llegar al centenar de encuentros con España.

“Estoy contento por todo lo que he hecho en la selección, creo que aún puedo dar más, pero no me preocupa llegar o no llegar a los 100 partidos, aunque es una cifra bonita”, dijo el ahora capitán de la “Roja”.

🗣️ @JordiAlba, internacional de la @SEFutbol: “Estoy muy contento de volver a la Selección, ahora lo valoro aún más si cabe”. ➡️ “Quiero hacerlo bien y ayudar en todo lo que pueda al equipo. Vengo con muchas ganas “.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/v2OASQf9Kf — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 14, 2023

Defensa a favor De la Fuente

Alba también defendió al seleccionador Luis de la Fuente ante algunas críticas recibidas por sus dos primeros encuentros.

“Tiene la confianza de todo el mundo, no hay que dudar del trabajo que está haciendo. Es una oportunidad para demostrar. No sólo el míster sino también los jugadores nos jugamos mucho y estamos supercontentos con el míster”, aseguró Jordi Alba.

“Ojalá podamos levantar el título. Llevamos ya once años sin ganar uno. Es una oportunidad única, se están haciendo las cosas bien, veo muchísimas ganas, hay que estar más unidos que nunca”, añadió el lateral de la “Roja”.

“Nos vamos a enfrentar a una selección muy buena. Defensivamente trabajan muy bien y ofensivamente han dado un paso de gigante, no va a ser fácil, pero estoy convencido de que vamos a hacer las cosas bien”, aseguró Jordi Alba.

🗣️ @JordiAlba, jugador de la @SEFutbol: “Veo al seleccionador muy tranquilo, creo que está haciendo las cosas bien y tiene la confianza de todos”. ➡️ “Estamos ante una buena oportunidad de demostrar que estamos trabajando bien. Estoy ilusionado”.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/xxLndJ1HB1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 14, 2023

*Con información de AFP.